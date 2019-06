Campania: domani in Regione audizione su esondazione collettore fognario Maddaloni (Ce)

- Domani, presso la Sala riunioni del Consiglio regionale della Campania - Centro direzionale isola F13 -, la III commissione speciale “Terra dei fuochi, bonifiche ed ecomafie” presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi si riunirà in audizione alle 10 per discutere degli "Allagamenti in tenimento di Maddaloni dovuti al collettore fognario di Via Cancello". (Ren)