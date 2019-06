Napoli: Fattorello (Sappe) due minori di origine nordafricana sono evasi dal carcere di Nisida (2)

- ''Quel che da tempo denuncia il Sappe si sta clamorosamente verificando ogni giorno – ha messo in evidenza -: ossia che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, dall'aver tolto le sentinelle della Polizia penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri, dalla mancanza di personale - servono almeno 5mila nuovi agenti rispetto al previsto-, dal mancato finanziamento per i servizi anti intrusione e anti scavalcamento?''. ''La realtà – ha proseguito Fattorello - è che negli ultimi anni sono state smantellate le politiche di sicurezza delle carceri preferendo una vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto, con detenuti fuori dalle celle per almeno 8 ore al giorno con controlli sporadici e occasionali, con detenuti di 25 anni che incomprensibilmente continuano a stare ristretti in carceri minorili”. (segue) (Ren)