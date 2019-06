Lavoro: Daniele (Pd), Whirlpool e Mercatone Uno risultati di politiche industriali assenti

- “Negli ultimi giorni la Campania è precipitata in una spirale di crisi industriali e licenziamenti. Una situazione drammatica che va a rendere ancor più grave un panorama già pieno di vertenze, chiusure e ore di cassa integrazione". Così il consigliere regionale della Campania del Partito democratico Gianluca Daniele che ha agginto: "Whirlpool e Mercatone Uno sono solo gli ultimi di una lunga lista e, per questo, ho deciso di presentare, insieme al collega Giovanni Chianese, un Ordine del giorno sulla situazione che stanno vivendo in queste ore queste aziende e stiamo raccogliendo le firme affinché si possa, al più presto, fare un Consiglio Regionale straordinario sulla gravissima crisi industriale che sta vivendo la Campania”. “Ci troviamo in questa situazione – ha proseguito il consigliere - anche a causa delle scelte scellerate del governo centrale e dell'assenza totale di politiche industriali. Fino a poco fa l'obiettivo principale era quello di portare lavoro al sud, costruendo nuove opportunità e il Piano Lavoro della Regione Campania è stato pensato proprio su questa necessità, oggi, invece, ci troviamo soprattutto a dover tutelare il lavoro che c'è e che, poco alla volta, ci sta sfuggendo di mano”. “Come istituzioni non possiamo stare a guardare e dobbiamo, tutti insieme, lavorare affinché la nostra terra non venga più martoriata e riesca a risollevarsi dalla crisi in cui è stata gettata", ha concluso Daniele. (Ren)