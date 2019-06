Maddaloni (Ce): Zinzi (Misto) su esondazioni, non si può attendere oltre. Regione faccia sua parte

- Questa mattina la III commissione speciale “Terra dei fuochi, bonifiche ed ecomafie” si è riunita per discutere degli "Allagamenti in tenimento di Maddaloni dovuti al collettore fognario di Via Cancello". All'audizione, presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi, hanno partecipato il sindaco del comune di Maddaloni, Andrea De Filippo; gli assessori comunali all'Ambiente, ai Lavori Pubblici e alle Politiche sociali, rispettivamente Salvatore Liccardo, Giuseppe D'Alessandro e Rosa Rivetti; il funzionario del Comune di Maddaloni, Francesco Cerreto; la dirigente della Dg per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti della Giunta regionale, Anna Martinoli ed il responsabile dell'Ente Idrico Campano, distretto Caserta, Giovanni Marcello. L'audizione ha preso le mosse dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di Maddaloni dopo l'ennesima esondazione che ha interessato la zona di via Cancello a seguito del maltempo degli ultimi giorni. (segue) (Ren)