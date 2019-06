Turismo: "Piemonte on the Move" all’istituto italiano di cultura di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte con VisitPiemonte, la società in-house per la valorizzazione turistica e agroalimentare della Regione (partecipata anche da Unioncamere), presenta oggi, nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, “Piemonte on the Move”, viaggio alla scoperta di una regione altamente apprezzata dai visitatori tedeschi per la sua diversità, bellezza e varietà. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, è la prima tappa del Roadshow europeo rivolto a media e operatori di settore che fino all’autunno 2019 porterà VisitPiemonte in Germania, Francia e nei Paesi Scandinavi. A Berlino VisitPiemonte racconterà gli aspetti più tipici della regione, a partire dal capoluogo Torino, comodamente raggiungibile dai viaggiatori tedeschi con il collegamento diretto Torino Airport – Berlino Schoenefeld, operato da Easy Jet tre volte la settimana (martedì, venerdì e domenica). Il Piemonte è un territorio fuori dagli itinerari consueti, ricco di proposte che parlano di qualità e autenticità: dall’arte e cultura all’enogastronomia rinomata in tutto il mondo; dagli scenari naturali di grande impatto per gli amanti del turismo outdoor ed esperienziale alla vasta rete di itinerari di spiritualità, fino ai 5 siti UNESCO di grande importanza storico-architettonica: i 7 Sacri Monti, i Siti preistorici dell'arco alpino, i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Ivrea Città Industriale del XX Secolo e le Residenze Reali Sabaude, con la grandiosa Reggia di Venaria, i suoi imponenti giardini e il vicino Castello de La Mandria, immerso in un Parco naturale di 3.000 ettari. (segue) (Rpi)