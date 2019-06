Napoli: Borrelli (Verdi), chiediamo task force della questura su caos movida di Coroglio

- "Continuano a pervenirci segnalazioni circa i fenomeni di illegalità che si verificano, specialmente nel weekend, lungo via Coroglio. I residenti esasperati devono fare i conti, fino a tarda notte, con il traffico, le lunghe code e l'inquinamento acustico che ne consegue. La situazione è aggravata dalla sosta selvaggia e dalla presenza dei parcheggiatori abusivi che, in più punti, restringono la carreggiata posizionando le automobili in una maniera barbara. Chi vive lì, oramai, vede negato regolarmente il diritto al riposo. L'area, tra l'altro, è interessata da altri fenomeni delinquenziali. L'ultimo capitolo è il furto presso la pizzeria di Diego Vitagliano, avvenuto solo pochi giorni fa". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "L'approssimarsi della stagione estiva – ha proseguito – non farà altro che rendere la situazione ancora più delicata. Dinanzi ad una tale escalation di delinquenza servono risposte a stretto giro. Il comitato per l'ordine e la sicurezza è chiamato a dare risposte a stretto giro”. “Serve una task force che coinvolga istituzioni e Questura per riaffermare il controllo dello Stato su un luogo che sta trasformandosi in una vera e propria terra di nessuno", ha concluso Borrelli. (Ren)