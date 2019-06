Islam: grande moschea Roma, è mercoledì 5 giugno la festa di fine Ramadan in Italia

- Si terrà dopodomani, mercoledì 5 giugno 2019, la festa di fine Ramadan (Eid al Fitr) in Italia. Lo annuncia il Centro islamico culturale d’Italia in una nota. Non è stata avvistata questa sera la luna nuova che sancisce la fine del mese di Ramadan, mese di digiuno e penitenza per i musulmani, nel consueto avvistamento che si tiene la sera del ventinovesimo giorno di digiuno. Il segretario generale del Centro islamico culturale d’Italia, Abdellah Redouane, che gestisce la grande moschea di Roma, nel fare gli auguri a tutti i musulmani per questa festività, invita tutti i fedeli “ad aprire le proprie case ai vicini per fare di questa festa la festa di tutti”. Per quanto riguarda la celebrazione di questa ricorrenza si ricorda che presso il Centro islamico che si trova nel quartiere di Monte Antenne a Roma sono previste il 5 giugno tre preghiere in tre orari diversi, in considerazione del forte afflusso di fedeli: la prima si terrà alle 8:30, la seconda alle 9:30 e la terza alle 10:30. Il Centro islamico culturale d’Italia è l’unico ente islamico riconosciuto dallo Stato con Dpr del 1974.(Ren)