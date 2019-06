Campania: Ronghi (Sud protagonista) e Nonno (FdI), De Luca calpesta professionalità interne (2)

- "Dietro al paravento del Piano Lavoro per i giovani – ha aggiunto Nonno -, De Luca nasconde i suoi veri obiettivi, nell'ambito di un centrosinistra che non sembra avere alcun reale interesse per il miglioramento dell'amministrazione regionale ma solo per operazioni come la stabilizzazione dei comandanti in Consiglio regionale". Ronghi e Nonno hanno scritto una lettera al ministro della Pubblica Amministrazione e alla Corte dei conti della Campania sui contenuti degli art. 13 e 37 del Regolamento per sottolineare che "tali norme sembrano illegittime e contrastanti con quelle nazionali, che sono finalizzate a garantire un livello selettivo più elevato ai fini dell'accesso alla dirigenza pubblica e potrebbero comportare un danno erariale, oltre a sollevare la delicata questione politica che, per gli scriventi, è prioritaria, di evitare eventuali strumentalizzazioni clientelari e di favorire l'assunzione nei ruoli regionali dei milioni di giovani italiani in cerca di lavoro che potrebbero effettivamente ammodernare e migliorare la Pubblica amministrazione regionale". (Ren)