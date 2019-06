Portici (Na): convenzione Comune-Open fiber per cablaggio in fibra di 17mila unità immobiliari (2)

- “Miglioriamo e potenziamo le infrastrutture nel tessuto urbano anche sul fronte della connettività - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Iacone – dopo il varo del free wifi in città proseguiamo sulla linea della innovazione con un progetto cantierato che ci vede all'avanguardia sulla scena nazionale”. “Il lavoro non si ferma qui – ha aggiunto l'assessore alla sicurezza Maurizio Capozzo – visto che l'Amministrazione è impegnata con importanti enti di ricerca per sviluppare soluzioni tecnologiche che migliorino l'interazione tra cittadini ed istituzioni in particolare sul fronte della sicurezza e dell'informazione al pubblico”. Concluse le fasi autorizzative preliminari, i lavori potranno prendere il via e terminare entro 18 mesi dall’avvio dei cantieri. Tanto in centro quanto nelle zone periferiche, ove possibile, verranno utilizzati cavidotti e infrastrutture di rete già esistenti per limitare il più possibile l’impatto degli scavi e gli eventuali disagi per la comunità. Anche a Portici, come nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. (segue) (Ren)