Caserta: tentata estorsione e contrabbando tabacchi esteri, sette custodie cautelari

- Sette persone sono state raggiunte questa mattina, a Capua (Ce) e presso il carcere di Civitavecchia (Rm), da un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri della stazione di santa Maria Capua Vetere (Ce) emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea. Le sette persone coinvolte sono indagate, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso ed associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il provvedimento cautelare giunge a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Dda e condotta dal reparto dell’Arma di Santa Maria Capua Vetere che si è svolta tra l’ottobre 2018 e marzo 2019. Le indagini hanno permesso di accertare la realizzazione, da parte di due degli indagati, di un tentativo di estorsione, commesso con minaccia derivante dal riferimento all’organizzazione camorristica “clan dei casalesi, nei confronti del gestore di alcuni campi da calcetto, con annesso angolo bar, a cui era stato richiesto di rifornirsi di bevande, in via esclusiva, presso la società riconducibile a due dei correi. (segue) (Ren)