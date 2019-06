Pomigliano d'Arco (Na): da venerdì a domenica la seconda edizione dell'"Int'o street food festival"

- Pomigliano d'Arco omaggerà da venerdì a domenica – dalle 18 alle 24 - la tradizione culinaria con una festa del mangiar bene con bancarelle, truck, stand, chioschi pronti ad offrire numerose pietanze da consumare per strada in occasione della seconda edizione dell'”Int'o Street Food Festival” in pizza Leone e in via Cantone, dove il termine "Int'o" sta a creare un ponte tra l'anima partenopea dell'evento e i trand internazionali del food. Una tre giorni durante la quale sarà possibile assaggiare le prelibatezze da circa 30 espositori come D'Iglio per il caffè, Trippicella per le carni, Associazione culture tipiche per il caciocavallo impiccato e salsicce, Morsi e rimorsi per la pizza, Ricciulillo per le fritture, Beer Impor t per le birre, Biancobaccalà, Da Mario per la pizza, Raro sushi, Melà per il vino, Fruttoncino, Il re del torrone per torroni e nocciole, Labirinth per la birra, Canyon bistrot per i panini, Sfogliacampanella per i dolci e pizza fritta, O Cuzzetiello ra nonna, L'immenso della Sicilia per le specialità siciliane, la paninoteca Macelleria Mancini, Speedy Grill per il kebab, Expressino per il caffè e aperitivi, Columbus pub per i panini, Gagliano Macelleria vegetariana, e ancora cuoppi fritti di mare, spighe arrostite, zucchero filato, dolci, crepes e tanto altro. Diversi anche i partner, che proporranno piatti all'interno del loro locale, come Chiù o Meno bistrò napoletano, SfiziDiVini e Scusate il ritardo. (segue) (Ren)