Lavoro: Ronghi (Cnal), sì alla mobilitazione a difesa dei lavoratori Whirlpool e American laundry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso Whirlpool grida vendetta. Il Governo, preso in giro dalla multinazionale, dimostra la sua inefficacia, la sua debolezza e la sua incapacita' di garantire il lavoro in Italia e particolarmente nel Sud, dove la crisi è più profonda è grave". Così Salvatore Ronghi a conclusione della riunione di Segreteria nazionale del sindacato Cnal. "La nostra lotta a fianco dei lavoratori della Whirlpool è totale - ha continuato il segretario generale del sindacato Cnal - così come lo è per le altre aziende in crisi”. “Sottolineo che mi avrebbe fatto piacere che la stessa solidarietà messa in campo dall'Ente regionale, guidato da De Luca e dal Sindaco di Napoli, fosse espressa anche per i lavoratori dell'American Laundry che da mesi lottano per non perdere 400 posti di lavoro", ha concluso Ronghi. (Ren)