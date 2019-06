Napoli: Borrelli e Iodice (Verdi), cantiere giardinetti piazza Garibaldi liberato da clochard. Ora più controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scorsa settimana avevamo segnalato la presenza di una casupola allestita da un senzatetto all'interno del cantiere dei nuovi giardinetti di piazza Garibaldi. Abbiamo avuto modo di riscontrare che dopo il nostro intervento il giaciglio di fortuna è stato sgomberato. La situazione era pericolosa in primis per il clochard, per il quale bisogna trovare una situazione più umana e dignitosa". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che ride alla II Municipalità Salvatore Iodice. "Lo sgombero della casupola non elimina un tema che va analizzato con la massima attenzione: il decoro di piazza Garibaldi – hanno aggiunto -. Non è normale che in un giardinetto che non è stato ancora inaugurato, che è ancora un cantiere, si permetta a sconosciuti di introdursi e allestire addirittura alloggi di fortuna. La nuova piazza ha rappresentato un investimento consistente, volto a disegnare un nuovo volto per un luogo che, in passato, si è caratterizzato per il forte degrado”. “Ora occorre che le istituzioni se ne prendano cura – hanno concluso Borrelli e Iodice -. Sarebbe un peccato e un'occasione persa se, in seguito all'inaugurazione, lo spazio finisse deturpato dall'incuria e dalla mancanza di sorveglianza". (Ren)