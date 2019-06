Islam: Ramadan, grande moschea Roma annuncia stasera data fine e inizio festa

- Il Centro islamico culturale d'Italia, noto come la Grande moschea di Roma, annuncerà questa sera intorno alle 21 la data esatta della fine del mese di Ramadan e dell'inizio della festa di "Eid el Fitr" nel nostro paese. Il Segretario generale del Centro islamico culturale d'Italia, Abdellah Redouane - informa una nota - comunica ai fedeli che l'annuncio per la fine del mese di Ramadan e della successivo mese di Shawal, nel quale si celebra nel primo giorno la festa di Eid el Fitr, verrà dato questa sera dopo il tramonto, una volta controllata dall'Imam Salah Ramadan la presenza della Luna nuova in cielo, come vuole la Tradizione islamica che si basa sul calendario lunare". (Ren)