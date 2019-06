Napoli: Borrelli (Verdi), parcheggiatori abusivi prendono controllo area di servizio in viale Kennedy

- "I parcheggiatori abusivi sono letteralmente fuori controllo. In viale Kennedy hanno preso il controllo di un'area di servizio, parcheggiando le auto fino alle immediate prossimità delle colonnine per il rifornimento. In tal modo servirsi diventa impossibile per gli automobilisti che, esasperati dalla situazione, hanno inviato delle segnalazioni alla Q8 chiedendo di intervenire. Avevamo già documentato con un video questo assurdo fenomeno mostrando come i parcheggiatori avessero di fatto invaso anche l'area di servizio, oltre a far sostare le automobili sopra i marciapiedi o in corrispondenza delle fermate degli autobus". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "In occasione delle esposizioni le strade adiacenti lo spazio fieristico della Mostra d'Oltremare vengono letteralmente prese d'assalto dai parcheggiatori abusivi, determinati a fare affari d'oro con la sosta degli avventori – ha spiegato -. La loro presenza provoca gravi problemi di viabilità a causa dei restringimenti determinati dalla sosta selvaggia”. “Abbiamo chiesto alle forze dell'ordine di intensificare i controlli tra viale Kennedy, via Terracina e piazzale Tecchio in occasione delle fiere per evitare che i cittadini di Fuorigrotta e gli automobilisti siano costretti a pagare a caro prezzo la prepotenza criminale degli estorsori della sosta", ha concluso Borrelli. (Ren)