Napoli: Borrelli, Buono e Gaudini (Verdi), invece di aumentare pedaggio Tangenziale si riparino strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restiamo fortemente interdetti dinanzi all'iniziativa intrapresa da Tangenziale di Napoli dinanzi al giudice amministrativo come riportato dal Corriere del Mezzogiorno. La società che gestisce l'asse viario ha impugnato il decreto interministeriale che le ha riconosciuto un aumento dell'1,82 percento del pedaggio a fronte delle spese per investimenti ammesse alla determinazione dell'incremento sulla base del parametro K. L'aumento è previsto per solo per i bus, gli autocarri e gli auto caravan. Dinanzi alla singolarità di una tangenziale a pagamento, l'unica interna a una città che prevede il pedaggio, ci interroghiamo sull'opportunità di invocare dei rincari ancora maggiori che si traducono, di fatto, in una spesa superiore per gli automobilisti napoletani". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli con quelli comunali del Sole che ride Stefano Buono e Marco Gaudini. (segue) (Ren)