Campania: Muscarà (M5s), De Luca resta in garage e il Pd lascia l'aula per far saltare il Consiglio

- "Uno strano teatrino è andato in scena questa mattina nell'aula del Consiglio regionale, prima che saltasse l'ennesima riunione dell'assise per la presenza di appena 13 consiglieri, ben sette dei quali del Movimento 5 stelle”. Così in una nota il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Maria Muscarà. “Pochi istanti prima dell'inizio della seduta – ha proseguito -, fatta cominciare dalla presidente D'Amelio con la sistematica ora di ritardo, si sono improvvisamente allontanati dall'aula diversi componenti del Pd, che hanno raggiunto all'esterno altri colleghi e il loro capogruppo Mario Casillo. Il tutto mentre il loro padre padrone, il governatore De Luca, è rimasto rintanato nel garage del palazzo del Consiglio in compagnia del suo staff”. “I numeri c'erano per celebrare il Consiglio – ha precisato Muscarà -, ma il Pd ha improvvisamente e misteriosamente deciso di farlo saltare, probabilmente d'intesa con il governatore De Luca, che in quegli stessi concitati minuti è risalito in auto ed è andato via". (segue) (Ren)