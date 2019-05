Campania: rom Giugliano, depositate in Regione interrogazioni Nugnes, Sarli e Viglione (M5s)

- In seguito alla sollecitazione del consigliere di Giugliano Nicola Palma, depositata un'interrogazione parlamentare a firma della senatrice Paola Nugnes e una interpellanza urgente a prima firma della deputata Doriana Sarli alla Camera, che sarà discussa domani mattina, per chiedere al Governo azioni politiche concrete e integrative sul popolo rom oltre che un tracciamento dei fondi spesi per l'inclusione di intere famiglie. Le interrogazioni nascono in seguito allo sgombero del campo Rom di Via Vaticale in Giugliano dello scorso dieci maggio quando circa 450 persone sono state costrette a vagare per le strade dell'hinterland a nord di Napoli." Intere famiglie vivono e dormono nelle loro autovetture parcheggiate su una piattaforma che hanno occupato subito dopo lo sgombero – ha dichiarato la deputata del Movimento 5 stelle Doriana Sarli -. Quasi la metà sono bambini al di sotto dei 12 anni che vivono, ormai da settimane, senza acqua né energia elettrica, in un gravissimo stato di degrado e di abbandono. Mancano i servizi essenziali e il Comune di Giugliano, ad oggi, li ha forniti solo di sei bagni chimici. È una condizione insostenibile per qualsiasi essere umano”. (segue) (Ren)