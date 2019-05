Campania, Di Scala (FI): spendiamo un mln di euro senza produrre un solo testo unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiama Nusar ed è il nucleo di supporto legislativo che la presidenza della Regione Campania paga 200 mila euro l'anno per l'assistenza legislativa al Presidente De Luca e alla Giunta che, intanto, non produce testi unici pur essendosi obbligata, con la legge di semplificazione 2015, a doverli presentare in Consiglio per accorpare le norme delle stesse materie, tagliarne i doppioni e semplificare dunque il quadro normativo regionale. Ebbene, su questo fronte, col supporto del Nusar che a fine legislatura ci sarà costato un milione di euro, la giunta regionale non ha prodotto nulla di nulla. Giusto un solo testo unico che giace però da un anno in commissione". Così la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala a margine della seduta odierna del question time nel corso della quale ha interrogato il governo De Luca per conoscere quali e quanti testi unici fossero stati prodotti a tutt'oggi. "Nonostante siano arcinote le pesanti difficoltà del doversi orientare nella giungla normativa regionale, con tutte le conseguenze del caso, la giunta De Luca, malgrado il supporto di questo costoso baraccone, resta gravemente inadempiente". "Comprendiamo le asserite difficoltà del caso - ha concluso Di Scala -, ma a questo punto operiamo l'unica semplificazione possibile: cancelliamo il Nusar e le norme non attuate. Risparmiamo e magari qualche testo unico riusciamo pure a farlo".(Ren)