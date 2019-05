Whirlpool: Saiello e Viglione (M5s), Campania unica Regione a non aver supportato piano di rilancio azienda (2)

- "Leggiamo dichiarazioni roboanti da parte di esponenti della maggioranza del Consiglio regionale – hanno proseguito -. Le stesse persone che dimenticano che la Regione Campania è l'unica a non aver accompagnato i processi di rilancio dei singoli insediamenti, a differenza di Lombardia, Marche e Toscana”. “Regioni, queste ultime, che dopo la sottoscrizione dell'accordo con l'azienda, hanno avviato iniziative a supporto del piano di riqualificazione aziendale – hanno concluso i consiglieri pentastellati -. Piuttosto che alzare i toni di una polemica che non giova a nessuno in questa fase drammatica per centinaia di famiglie, si faccia fronte unico nel pretendere, come sta già facendo il nostro ministero, che siano rispettati gli accordi sottoscritti. I lavoratori sono e restano una priorità". (Ren)