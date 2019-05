Bullismo: oggi a Caivano (Na) la nuova tappa di "@scuolasenzabulli" del Corecom (2)

- Per Marco Iannelli, capo segreteria del direttore per il servizio ispettivo dell'Agcom "è possibile contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo attraverso il coinvolgimento dell'asse scuola-famiglia che rappresenta il primo riferimento per tutti i giovanissimi. Nel corso delle tappe di @scuolasenzabulli abbiamo evidenziato, in maniera piuttosto semplice e diretta, l'importanza di un uso consapevole di tutti i mezzi di comunicazione, smartphone, tablet e pc, che rappresentano una risorsa che consente un continuo aggiornamento ma che nasconde anche tante insidie da evitare". Nel corso dell'incontro la Polizia postale, Giovanni Curtopasso e Riccardo Ciminiello, e la tenenza dei Carabinieri di Caivano, Eleonora Di Fuccia e Salvatore Zitiello, hanno evidenziato i pericoli dei nuovi social media, con l'ausilio dei filmati coinvolgendo una delegazione di studenti nel dibattito. (Ren)