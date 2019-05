Salerno: rinviate le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'Ordine degli avvocati

- "La storia si ripete, le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno sono state annullate e rinviate a data da destinarsi". Lo hanno dichiarato i componenti della lista Ex novo, avvocati4puntozero, candidati alle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio. "La decisione del consiglio dell'Ordine - hanno proseguito gli avvocati - è stata adottata subito dopo la consegna delle candidature di ieri mattina. Pur comprendendo le ragioni della deliberazione, non possiamo che porre l'accento su alcune questioni che, a nostro avviso, avrebbero potuto e dovuto essere gestite diversamente con una diversa tempistica. Era da circa dieci giorni che ufficialmente si era a conoscenza del fatto che l'udienza dinanzi alla Corte Costituzionale, per sciogliere il nodo sulla regola del 'doppio mandato', era stata fissata per il prossimo 18 giugno. Riteniamo pertanto offensivo verso tutti i professionisti che hanno deciso di mettersi in gioco in questa partita, che si sia aspettato, per la seconda volta, l'ultimo momento per vanificare l'impegno e l'aspettativa ad esprimere il voto. Grottescamente le nostre candidature, sono decadute pochi istanti dopo essere state presentate". (segue) (Ren)