Sindacati: Fiom-Cgil, Whirlpool disattende accordo quadro vendendo stabilimento Napoli

- “All'incontro di questa mattina, chiesto da tempo dalle organizzazioni sindacali, il management di Whirlpool ha annunciato l'intenzione della multinazionale americana di vendere lo stabilimento di Napoli. Solo a ottobre scorso, con un accordo quadro sottoscritto in sede ministeriale, quindi con l'impegno anche del ministro Di Maio, Whirlpool aveva dato garanzie di investimenti e salvaguardia dell'occupazione in tutti gli stabilimenti del gruppo”. Così in una nota il coordinamento Fiom-Cgil. “Per la Fiom è inaccettabile che gli impegni presi vengano disattesi in questo modo, a ogni cambio di management – si legge nel comunicato -. Abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero, la delegazione verrà ricevuta alle 12.30”. “È necessaria una presa di posizione del governo, co-attore dell'accordo quadro che ad oggi viene messo in discussione dall'azienda – recita in conclusione il comunicato -. Tutti gli stabilimenti del gruppo si sono fermati, con produzioni bloccate in tutto il gruppo”. (Ren)