Napoli: il programma delle celebrazioni per la Festa della Repubblica

- Domenica 2 giugno si terranno anche a Napoli , così articolate, le manifestazioni celebrative del 73esimo anniversario della fondazione della Repubblica: alle 10.15, al Mausoleo di Posillipo, saranno deposte le corone di fiori in onore dei caduti da parte del prefetto della provincia di Napoli e delle massime autorità civili e militari; alle 10.50, in piazza del Plebiscito, si assisterà allo spettacolare lancio di paracadutisti dell’esercito italiano, che atterreranno al centro della piazza con la bandiera italiana e la bandiera del Comune di Napoli; alle 11, in piazza del Plebiscito, avrà luogo la cerimonia dell'Alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale il prefetto Carmela Pagano darà lettura del messaggio del presidente della Repubblica. A seguire, saranno consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana concesse dal Capo dello Stato a quaranta cittadini dell'area metropolitana di Napoli che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. (segue) (Ren)