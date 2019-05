Whirlpool: Marrazzo (PD): chiude a Napoli e altri 430 lavoratori finiranno per strada

- “Dopo la chiusura improvvisa di Mercatone Uno è arrivata quella, forse più drammatica, della Whirlpool che ha annunciato la chiusura dello stabilimento napoletano. Così altri 430 lavoratori finiranno per strada. Questo è un altro prezzo che la Campania non può permettersi di pagare”. Così in una nota Nicola Marrazzo, consigliere del Pd e presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio Regionale della Campania. “Quest’altra emergenza – ha aggiunto Marrazzo – dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, l’inazione del governo di fronte alle numerose vertenze occupazionali e l’inadeguatezza, ormai manifesta, del superministro Luigi Di Maio, che, originario di Pomigliano, sembra che non conosca la realtà di questi territori. E’ inaccettabile anche la consuetudine di licenziare i lavoratori con un sms o con un post su Facebook. Suggerisco vivamente a Di Maio di impegnarsi a fondo in questa vertenza, mentre dal canto nostro abbiamo convocato la Commissione per il prossimo 6 giugno per affrontare le emergenze Whirlpool e Mercatone Uno. Svolgeremo il nostro ruolo come sempre – ha concluso Marrazzo - senza lasciare nulla di intentato affinché il nostro martoriato territorio non perda anche questa risorsa produttiva”.(Ren)