Mezzogiorno: assemblea pubblica all'Unione Industriali Napoli con presidente Boccia

- “Infrastrutture materiali e immateriali. Per un futuro di sviluppo della coesione e della competitività del Mezzogiorno” è il tema al centro dell’Assemblea Pubblica di Unione Industriali Napoli, presieduta da Vito Grassi, in programma martedì 4 giugno (ore 10) presso il Centro Congressi della Mostra d’Oltremare, e alla quale parteciperanno fra gli altri il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Stefano Buffagni, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il Mezzogiorno deve tornare centrale nell’Agenda del Paese, perché dalla sua capacità di crescita dipende il recupero di competitività del sistema Italia. Tema fondamentale da affrontare è quello delle infrastrutture, leva prioritaria per la crescita e precondizione di qualsiasi programma di sviluppo, e tuttavia settore nel quale il Sud sconta ancora gravi ritardi e registra un calo degli investimenti pubblici, che rimangono ben lontani da quanto spetterebbe in proporzione alla popolazione del territorio. Sono invece necessari, e non più rinviabili, interventi e investimenti significativi per colmare il divario infrastrutturale. Altro fattore fondamentale di competitività, oltre alle infrastrutture, è la conoscenza. Napoli, in questo campo, può vantare una esperienza di eccellenza come il polo di San Giovanni a Teduccio, importante esempio anche di rigenerazione urbana. E’ necessario far leva sulle straordinarie potenzialità offerte da questo modello di Alta formazione, e puntare sempre di più sulla digitalizzazione per attrarre investimenti dei grandi player mondiali e far sì che questo circuito virtuoso di risorse materiali e immateriali sia al servizio innanzitutto del nostro territorio per innescare decisi processi di crescita. (segue) (Ren)