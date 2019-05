Campania: Borrelli (Verdi) su Whirlpool, cessione ramo Napoli penalizza Mezzogiorno. Intervenga Mise

- "Troviamo molto grave che si continui a penalizzare sistematicamente il Mezzogiorno per quanto riguarda la produzione industriale. La decisione di Whirlpool di cedere il ramo d'azienda relativo al sito di Napoli, rappresenta un ennesimo schiaffo ad un territorio che, troppo spesso, è stato arbitrariamente e ingiustamente escluso dai piani di rilancio delle aziende che hanno preferito investire altrove”. Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “L'azienda, tra l'altro – ha aggiunto -, ha disatteso l'accordo di ottobre dove annunciava investimenti per circa 17 milioni di euro e la produzione di lavatrici di alta gamma. In un tessuto economico che più di altri ha bisogno di presidi industriali di livello siamo particolarmente amareggiati a causa di tale atteggiamento". "A questo punto – ha dichiarato il consigliere - è necessario un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico. Non è accettabile che l'azienda si rimangi quanto promesso non più tardi di sette mesi fa”. “Speriamo che, almeno in questo caso, il Governo si dimostri attento alle vicende del Mezzogiorno e spenda tutte le proprie energie per convincere la multinazionale a rivedere il suo piano industriale – ha concluso Borrelli -. Di questo passo stanno desertificando il sud". (Ren)