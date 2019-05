Whirlpool: Marciano (Pd), fare fronte unico per scongiurare chiusura

- "Tutti i livelli istituzionali devono fare la loro parte per difendere la storia ed il futuro della Whirlpool, azienda napoletana di grande eccellenza, e salvaguardare centinaia di lavoratori e le loro famiglie". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Pd, questore alle finanze del Consiglio regionale della Campania, Antonio Marciano. "Napoli e la Campania non possono pagare le conseguenze di scelte sbagliate che vanno rispedite con forza al mittente - ha aggiunto Marciano -. Ho chiesto al presidente della III commissione regionale Lavoro e Attività produttive di convocare per giovedì 6 giugno, un'audizione con i sindacati, gli assessori regionali competenti e l'azienda”. “Bisogna costituire un fronte unico e fortissimo per scongiurare la chiusura dello stabilimento, che sarebbe l'ennesimo dramma occupazionale e produttivo in Campania", ha concluso Marciano. (Ren)