Napoli: Borrelli (Verdi), cerimonia nel rione Vasto per la cittadinanza onoraria a Koulibaly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troviamo un'ottima idea la proposta del comitato civico Orgoglio Vasto di organizzare la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria di Napoli a Kalidou Koulibaly". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Il Vasto - hanno proseguito - è il quartiere multietnico per eccellenza dove, nel corso degli anni, si sono insediate delle persone provenienti da tutto il mondo, dall'Asia all'Africa. Organizzare la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al Vasto avrebbe significati che andrebbero al di là di un momento di festa nel quartiere. Rappresenterebbe uno stimolo all'integrazione". "Tenendo conto del periodo storico in cui viviamo - hanno concluso Borrelli e Simioli - caratterizzato da episodi inquietanti d'intolleranza, sensibilizzare la popolazione su tali temi, attraverso eventi del genere, rappresenta un viatico importante per sviluppare una nuova coscienza civile basata sull'antirazzismo". (Ren)