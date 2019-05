Mugnano del Cardinale (AV): spara dalla finestra di casa, ferite due donne

- È stato denunciato in stato di libertà un 61enne che nella serata di ieri, dalla finestra della sua abitazione sita a Mugnano del Cardinale (Av), armato di un fucile di piccolo calibro, avrebbe esploso alcuni colpi e ferito, fortunatamente in modo non grave, una 58enne e la figlia 20enne che in quel momento transitavano di lì a bordo di un’auto condotta dalla donna. A carico dell'uomo è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose, detenzione illegale di armi da fuoco e munizionamento, danneggiamento, e detenzione di sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Baiano (Av) che hanno individuato il presunto responsabile. Dall’immediata perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro perché illegalmente detenuti due fucili da caccia, quattro fucili ad aria compressa, oltre 1.400 cartucce a pallini, 2 cartucce a pallettoni, 125 proiettili per pistola, 45 confezioni di pallini metallici per armi ad aria compressa nonché una busta contenente una quindicina di grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Le due donne, sottoposte alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, sono state giudicate con pochi giorni di prognosi; anche per il 61enne, in evidente stato di agitazione, è stato necessario l’intervento di personale sanitario. (Ren)