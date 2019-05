Bullismo: oggi a Caivano (Na) la nuova tappa di "@scuolasenzabulli" del Corecom

- "Il bullismo al 'Parco Verde' esiste, noi lo monitoriamo costantemente e riscontriamo che talvolta si disperde tra gli enormi problemi in cui sono costretti a vivere in questo territorio particolarmente disagiato. La scuola cerca di offrire risposte concrete ai loro problemi, raccogliendo i loro campanelli d'allarme". Lo ha detto Bartolomeo Perna, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 3 Parco Verde di Caivano che ha ospitato la quattordicesima tappa di @scuolasenzabulli 2019, la campagna contro bullismo e cyberbullismo promossa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, presieduto da Domenico Falco. "La nuova frontiera da abbattere è quella del cyberbullismo - ha aggiunto Perna - perché molto difficile da controllare. Un semplice smartphone può trasformarsi in un'arma micidiale per la psiche dei ragazzi, soprattutto i più deboli. Purtroppo, con un pizzico di amarezza, occorre constatare che le famiglie sono poco presenti e non garantiscono una 'sorveglianza' necessaria per i loro figli. I giovani del 'Parco Verde' vivono in un ambiente difficile che, tuttavia, rappresenta anche una 'palestra di vita'. Ogni giorno i nostri docenti spiegano agli studenti che non bisogna essere 'schiavi' della comunicazione virtuale ma che è molto importante guardarsi negli occhi e salvaguardare i rapporti umani". Lo ha sottolineato Bruna Fiola, consigliere regionale della Campania: "La campagna di sensibilizzazione promossa dal Corecom ha avuto il merito illustrare i rischi del web anche agli studenti che frequentano istituti scolastici di periferia, così da spiegare l'uso corretto dei nuovi mezzi tecnologici affinché possano accrescere la loro cultura". (segue) (Ren)