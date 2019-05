Mezzogiorno: assemblea pubblica all'Unione Industriali Napoli con presidente Boccia (3)

- Dopo il confronto della mattina fra Istituzioni e soggetti gestori delle reti infrastrutturali, il pomeriggio, con la conduzione di Adriano Albano, sarà dedicato alla presentazione di esperienze e iniziative che testimoniano l’importanza della digitalizzazione, come leva di sviluppo e competitività. Il Campania DIH (Digital Innovation Hub), nato dalla collaborazione fra il sistema confindustriale regionale e quello universitario con l’obiettivo di stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo, ha costituito una Comunità Innovativa di dieci importanti player nazionali e internazionali dell’innovazione che presenteranno la propria competenza tecnologica messa a disposizione delle Pmi per favorire la loro trasformazione 4.0. Alla sessione parteciperanno fra gli altri il presidente di Campania DIH Luigi Nicolais, il rettore dell’Università Federico II di Napoli Gaetano Manfredi e il Direttore Area Politiche Industriali di Confindustria Andrea Bianchi. Tre premi indetti da Campania DIH saranno assegnati per le Nuove Idee Imprenditoriali, l’innovazione di processo e di prodotto nell’industria 4.0, e saranno illustrati i progetti più meritevoli fra quelli presentati. Un’altra sessione pomeridiana è dedicata alle eccellenze dell’innovazione: imprese e idee d’impresa selezionate dalle Academy del Polo Universitario S. Giovanni a Teduccio della Federico II e da Campania New Steel, e start up e Pmi innovative associate a Unione Industriali Napoli, racconteranno la propria esperienza attraverso pitch e prototipi. Sarà altresì presentato l’accordo di cooperazione per l’internazionalizzazione delle startup e pmi innovative di Italia e Cina “Italy-China Alliance”. I big player nazionali Eni ed Enel, inoltre, incontreranno le imprese locali per illustrare loro le modalità e i criteri da seguire per diventare fornitori e clienti Eni e il processo di qualificazione Italia (Enel). (Ren)