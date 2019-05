Regione Piemonte: Cirio su rinuncia al seggio di Chiamparino, spero ci ripensi, sua esperienza fondamentale

- “Sono sinceramente dispiaciuto perché in Piemonte abbiamo bisogno di lui e mi auguro che ci ripensi. Per progettare il futuro di questa regione è indispensabile il contributo di tutti e l’esperienza di una persona come Sergio Chiamparino è fondamentale”. Così il neo presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla decisione di Chiamparino di rinunciare al seggio Consiglio regionale. (Rpi)