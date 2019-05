Salerno: rinviate le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'Ordine degli avvocati (2)

- "La nostra scelta di partecipare non segue la logica individuale - hanno sottolineato i professionisti di Salerno - non è per lustro personale ma è dettata dalla voglia di lavorare nell'interesse dell'Avvocatura salernitana che merita in primis da noi stessi avvocati, rispetto. Lo stesso rispetto che ieri è mancato. A sorprenderci ancor di più è stato il contemporaneo annuncio del Direttivo della Camera Penale salernitana, organo super partes e per questo di garanzia, di schierarsi apertamente in esclusivo favore del presidente uscente ed emerito e dell'ex segretario. E' chiaro che il nostro impegno non si ferma, pronti ad ascoltare tutti e a confrontarci". "Un grazie - hanno concluso i professionisti della lista Ex novo - va alle colleghe e ai colleghi, e non solo, che ci hanno sostenuto, e che siamo certi continueranno a farlo non appena le elezioni verranno nuovamente indette". (Ren)