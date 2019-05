Bullismo: concluso il primo ciclo d'incontri del progetto @scuolasenzabulli del Corecom

- "Il primo ciclo di appuntamenti della nostra campagna di prevenzione per i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si è concluso oggi a Napoli con un bilancio assolutamente positivo". Lo ha dichiarato il presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, nel corso dell'incontro che si è svolto presso l'istituto comprensivo Bovio–Colletta di Napoli. "Quindici incontri - ha proseguito Falco - nelle scuole della Campania dai quali abbiamo imparato molto. Prima di tutto la voglia dei ragazzi di essere protagonisti in questa campagna di sensibilizzazione. Tantissimi i contributi di assoluto valore che abbiamo raccolto in questo straordinario tour. Al tempo stesso, abbiamo lanciato un messaggio chiaro agli studenti e alle loro famiglie: le istituzioni e le forze dell'ordine sono al vostro fianco. Non bisogna mai avere paura di denunciare e segnalare. Nessuno viene lasciato solo ad affrontare questo dramma". Il rapporto con i ragazzi è stato ripreso anche da Ivana Nasti, dirigente del Servizio ispettivo dell'Autorità per le Comunicazioni che ha sottolineato come "il messaggio da inviare agli studenti è quello di imparare ad usare la rete in modo corretto, senza dipendenze. Internet offre tante opportunità ma è ancora più importante puntare sui rapporti umani. Sono quelli che ci danno più benessere, e noi dobbiamo puntare a quello". Il coinvolgimento degli studenti è stato al centro della relazione della psicologa Valentina De Maio che ha rimarcato come sia "importante fare corretta informazione e prevenzione coinvolgendo le famiglie e gli adulti di riferimento. E' lo strumento più efficace per escludere un fenomeno come il bullismo che va avanti da anni e ora si è fortemente acuito". (segue) (Ren)