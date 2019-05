Bullismo: concluso il primo ciclo d'incontri del progetto @scuolasenzabulli del Corecom (2)

- Un'attività importante, quella della prevenzione, come ha sottolineato Anna Rita Quagliarella, dirigente dell'istituto Bovio-Colletta: "Il problema è molto sentito e gli episodi di bullismo si moltiplicano giorno per giorno. E' importante prima di tutto fare rete e sollecitare i ragazzi attraverso i laboratori e momenti di confronto. In questo modo – ha aggiunto - troveremo sempre molto partecipi e predisposti ad aiutare il compagno. Qui dobbiamo agire noi, sollecitando quella naturale empatia che li porta ad avere il giusto rispetto degli altri". L'incontro partenopeo della campagna @scuolasenzabulli del Corecom ha registrato la partecipazione di Emilia Delle Donne, docente referente su bullismo dell'istituto Bovio-Colletta e della Polizia postale e delle comunicazioni, con gli assistenti capo Salvatore De Maio e Giuseppe Autiero, che hanno illustrato agli studenti i pericoli del web attraverso l'ausilio di significativi filmati. (Ren)