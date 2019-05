Aversa (Ce): al via da lunedì l'iniziativa "Aperti al Mab, musei, archivi e biblioteche ecclesiastici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diocesi di Aversa (Ce) ha fatto sapere che aderirà all'iniziativa "Aperti al Mab, musei, archivi e biblioteche ecclesiastici", promossa dall'Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto, organizzando una settimana di mostre, eventi e visite guidate. Nella settimana dal 3 al 9 giugno, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, l'Archivio storico diocesano, il Museo diocesano e la Biblioteca vescovile Paolo VI proporranno "Bellezza Divina: incontro tra fede, arte e storia", una rassegna storico-artistica con un itinerario documentario-iconografico rinascimentale. Nella rassegna sarà compresa anche una visita guidata, in programma mercoledì alle ore 20.30 presso la cattedrale San Paolo di Aversa, organizzata dall'associazione In octabo, in collaborazione con la consulta della pastorale universitaria di Aversa. L'evento vedrà la partecipazione del vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, e del delegato regionale della Conferenza episcopale Campana per i Beni culturali, monsignor Ernesto Rascato. Nello spazio del deambulatorio normanno del Museo diocesano si offrirà una lettura del cammino della Chiesa aversana con i suoi vescovi nel Cinquecento, con documenti, testi e dipinti che rappresenteranno l'azione pastorale della comunità di fede. Saranno esposti tesori documentari dell'Archivio storico, alcuni restaurati grazie al contributo dei fondi Cei otto per mille: le visite pastorali, dei vescovi Fabio Colonna, Baldovino de' Baldovini, Pietro Orsini; i Bullarii e i Corali liturgici, con miniature XVI secolo, il Pontificale romanum; alcuni testi a stampa della Biblioteca seminariale Paolo VI come il Sinodo diocesano di Pietro Orsini, edito nel 1596. (segue) (Ren)