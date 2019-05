Campania: Borrelli (Verdi), 271 milioni di euro per le Universiadi e al Collana di Napoli investiti 8,8 milioni

- "Durante il Question time del 31 maggio abbiamo rivolto un'interrogazione alla Giunta sull'impegno economico della Regione Campania per le Universiadi 2019". Lo ha dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. "Nella risposta - ha proseguito Borrelli - è riportato che l'investimento da parte dell'ente è pari a 271 milioni di euro. 50 milioni provengono dal Patto per il Sud, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2019, 100 milioni provengono dal Patto per il Sud, Programma operativo complementare 2014-2020, 99 milioni provengono dal Programma operativo complementare 2014-2020 e circa 22 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006. Di tali fondi 2 milioni sono stati destinati al programma di valorizzazione culturale e turistica del territorio correlato all'evento. Un impegno consistente che permetteranno di tenere l'evento nonostante l'assenza di aiuto dal Governo. Nell'interrogazione abbiamo previsto un quesito specifico riguardante la riqualificazione dello Stadio Collana. La Giunta ci ha risposto che l'impegno dell'ente, per quanto concerne l'impianto sportivo vomerese, è pari a 8,8 milioni di euro. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza, la ristrutturazione della tribuna lato vico Acitillo, la rifunzionalizzazione della piscina lato via Rossini, il campo da calcio, la pista di atletica e le torri faro". (segue) (Ren)