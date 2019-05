Campania: Borrelli (Verdi), 271 milioni di euro per le Universiadi e al Collana di Napoli investiti 8,8 milioni (2)

- "Gli altri interventi - ha specificato Borrelli - per un importo pari a 7 milioni di euro, saranno a carico della Giano, aggiudicataria della gara di affidamento dello stadio. Nella giornata di sabato 1 giugno effettueremo alle ore 11 un sopralluogo con l'assessore all'Istruzione, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania Lucia Fortini presso il Collana per valutare lo stato di avanzamento dei lavori. Da quello che ci risulta la pista di atletica e il campo da calcio sono quasi completati. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione sugli interventi in corso di esecuzione, necessari per rendere il Collana adeguato per gli allenamenti degli atleti che parteciperanno alle Universiadi". "Ora - ha concluso Borrelli - ci aspettiamo che anche la Giano faccia la sua parte in modo da restituire ai napoletani un impianto che è rimasto chiuso per troppo tempo". (Ren)