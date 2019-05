Campania: Borrelli (Verdi), inorridito da maxitruffa a Inps nel casertano per sussidi disoccupazione

- "Inorridiamo dinanzi all'ennesimo caso di truffa ai danni degli enti pubblici. Nel casertano le Fiamme gialle hanno scoperto un vero e proprio sistema criminale che permetteva a dei soggetti di percepire indebitamente il sussidio di disoccupazione. In pratica venivano assunti e poi licenziati da società che, in realtà, non erano altro che scatole vuote. Sono circa quattrocento i denunciati e speriamo che la magistratura li punisca duramente. Non esiste peggior cialtroneria delinquenziale di quella dei falsi disoccupati e, in generale, di coloro che producono false attestazioni per fregare il prossimo". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Stiamo parlando di un giro da tre milioni di euro, soldi che sono stati criminalmente sottratti all'ente – ha concluso Borrelli -. Una cifra che rappresenta in modo calzante quanto incidano sui bilanci degli enti pubblici le cialtronate e le ruberie indebite". (Ren)