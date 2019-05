Napoli: Borrelli, Buono e Gaudini (Verdi), invece di aumentare pedaggio Tangenziale si riparino strade (2)

- "L'aumento dei pedaggi è connesso ad un altro tema: il canone di sublocazione percepito dall'Anas che è agganciato ai proventi generati dai pedaggi – hanno aggiunto -. Questi soldi, provenienti dalle tasche dei napoletani, non restano sul territorio ma vengono impiegati in chissà quale modo. Tenendo conto che l'Anas gestisce degli assi viari sul territorio che presentano forti criticità sul piano della sicurezza e del decoro, basta pensare all'Asse mediano, chiediamo che tali proventi siano usati per la manutenzione e il miglioramento di queste strade”. “Il presidente della Tangenziale Pomicino invece di godersi i suoi innumerevoli vitalizi e fare la vita da pensionato d'oro non perde occasione per vessare i napoletani – hanno concluso Borrelli, Buono e Gaudini -. La tangenziale di Napoli dovrebbe essere gratuita e invece hanno anche il coraggio di chiedere nuovi aumenti di pedaggio". (Ren)