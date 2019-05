Campania: Muscarà (M5s), De Luca resta in garage e il Pd lascia l'aula per far saltare il Consiglio (2)

- "Oggi in aula avremmo dovuto leggi e mozioni di rilievo per i cittadini della nostra Regione – ha sottolineato Muscarà -. Ma non vorremmo che a far saltare il banco sia stata, piuttosto, la mancata intesa su alcune nomine all'ordine del giorno, come quella del garante dei diritti dei disabili, di un componente del Consiglio di indirizzo dell'agenzia per il turismo e di rappresentanti del collegio dei revisori di enti parco e riserve naturali della Campania”. “Un'intesa che sarà trovata a risultato dei ballottaggi acquisito – ha chiosato il capogruppo regionale -, visto che le prossime sedute sono state previste non prima della conclusione della tornata elettorale, come chiesto e ottenuto dalla presidente D'Amelio nella conferenza dei capigruppo”. “Nomine fiduciarie e campagna elettorale per i componenti di questa maggioranza in Consiglio regionale sono certamente prioritarie rispetto agli interessi dei nostri cittadini", ha concluso Muscarà. (Ren)