Campania: rom Giugliano, depositate in Regione interrogazioni Nugnes, Sarli e Viglione (M5s) (2)

Campania: rom Giugliano, depositate in Regione interrogazioni Nugnes, Sarli e Viglione (M5s)

"La bambina più piccola è nata da circa un mese e, dalla nascita, dorme nel cofano di un'auto sotto il sole e la pioggia, così come tutti gli altri – ha dichiarato in merito Paola Nugnes, senatrice del Movimento 5 stelle -. Lo sgombero è stato effettuato senza che alcun ente preposto avesse proposto soluzioni alternative abitative adeguate". "Tre famiglie tra quelle presenti nel campo di via Vaticale – ha proseguito la senatrice -, attraverso i loro legali e le associazioni 21 luglio e l'European Roma rights center il 16 maggio 2019 hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo chiedendo la sospensione di qualsiasi tipo di sgombero da parte delle autorità italiane senza prevedere soluzioni alloggiativa adeguate e, nelle more del procedimento, venissero assicurate ai ricorrenti, attraverso misure provvisorie, delle situazioni temporanee alloggiative che prevedessero la conservazione dell'unità familiare, giacché le tre famiglie includono 10 minori". "Ad oggi la situazione permane nella sua gravità, nonostante la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia sancito che lo Stato Italiano ha il dovere di trovare alloggi adeguati per gli abitanti del campo", ha concluso Nugnes.