Campania: rom Giugliano, depositate in Regione interrogazioni Nugnes, Sarli e Viglione (M5s) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra interrogazione è stata presentata in Regione Campania dal consigliere Vincenzo Viglione: in tale atto è stato chiesto alla Regione stessa, nelle more di una sistemazione alloggiativa adeguata, una soluzione temporanea ma sostenibile per le famiglie rom che attualmente occupano un terreno di un privato cittadino. Le parlamentari hanno anche allertato la Prefettura di Napoli per un intervento anche della Protezione civile che possa essere il più celere possibile. (Ren)