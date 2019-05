Politica: Pd Piemonte, avviare nuova fase ci concordia generazionale e reciproco aiuto

- "Ieri sera si è riunita la segreteria piemontese del Pd con i segretari di federazione per avviare una fase di riflessione e di approfondimento dei risultati elettorali". Lo fanno sapere, con una nota, la segreteria regionale e i segretari di federazione del Pd del Piemonte. "Desideriamo rappresentare il nostro affetto al candidato alle elezioni regionali Sergio Chiamparino e apprendiamo con dispiacere la scelta di rinunciare al seggio in Consiglio Regionale - si legge nel comunicato - . Comprendiamo e rispettiamo le sue ragioni, che gli fanno onore. Ma non c'è retorica da parte nostra nell'augurarci che il suo impegno continui, nella forma che preferirà, perché il Piemonte ha davvero bisogno di lui e anche il suo partito. Occorre avviare una fase nuova in un'ottica di concordia generazionale e reciproco aiuto".(Rpi)