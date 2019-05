Caserta: Borrelli (Verdi), confidiamo in forze ordine per recupero tele trafugate da chiesa di Casapulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restiamo particolarmente amareggiati nell'apprendere che dei ladri hanno portato via delle tele del Settecento della Cappella della SS. Concezione di Casapulla, una piccola chiesa dalla grande valenza storica. Un furto che rappresenta un affronto ai fedeli e all'intera comunità di Casapulla, alla quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Purtroppo il tema dei furti d'arte nelle chiese è sempre attuale, perpetrato da soggetti che non hanno il minimo rispetto della sacralità dei luoghi che profanano". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine nelle quali riponiamo la massima fiducia – ha proseguito il consigliere -. Il nostro auspicio è che si possa risalire quanto prima agli autori di questo vergognoso furto, in modo da recuperare anche le tele rubate”. “Ovviamente siamo dell'avviso che, qualora intercettati, i criminali dovranno essere puniti con ferma severità dalla magistratura", ha concluso Borrelli. (Ren)