Mezzogiorno: assemblea pubblica all'Unione Industriali Napoli con presidente Boccia (2)

- Dopo i saluti del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, e la relazione del Presidente di Unione Industriali Napoli Vito Grassi, è prevista la tavola rotonda, moderata da Giorgio Santilli del Sole 24 ore, con Roberto Barbieri, Amministratore Delegato Gesac Spa; Luca D’Agnese, Direttore Pubblica Amministrazione, Infrastrutture e Territorio Cassa Depositi e Prestiti; Paolo Gallo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Italgas Spa; Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale RFI Spa; Massimo Simonini, Amministratore Delegato e Direttore Generale ANAS Spa; Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale; Carlo Tamburi, Presidente e Amministratore Delegato Enel Italia. A seguire, l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Stefano Buffagni e le conclusioni affidate al Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. La giornata proseguirà nel pomeriggio, sempre al Centro Congressi della Mostra d’Oltremare, con Connext Napoli, la prima iniziativa a livello territoriale di partenariato industriale - dopo il lancio a Milano lo scorso febbraio della piattaforma Connext – con il fine di promuovere incontri tra Grandi imprese, Pmi e startup del territorio e nazionali, creando così un luogo di networking e di business. E sono più di 120 gli incontri B2B che si svolgeranno nella giornata fra le oltre 450 imprese che si sono registrate sulla piattaforma per mostrarsi su questa importante vetrina digitale ed entrare così in contatto. Previsti, fra gli altri, gli interventi di Enrico Bertolino, coach ed esperto di edutainment sul tema “Il futuro non è più quello di una volta”, e di Luca Peyrano, amministratore delegato di Elite su “La nuova frontiera del vantaggio competitivo: competere per i capitali”. (segue) (Ren)