2 giugno: per Festa della Repubblica ingresso gratuito a Museo di Capodimonte (2)

- Tanti gli appuntamenti in programma nel weekend della Festa della Repubblica al Museo e Real Bosco di Capodimonte a partire dall'ingresso gratuito al museo, come ogni prima domenica gratuita del mese, una bella opportunità per famiglie, adulti e bambini di visitare le collezioni del Museo e le mostre in corso: Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere, Jan Fabre. Oro Rosso e Canova. Un restauro in mostra. E' in corso in sala Causa la mostra Caravaggio Napoli (sempre a pagamento), e come ogni weekend, l’associazione MusiCapodimonte allieterà il pubblico con musica e performance. Sono state riaperte al pubblico, dopo anni di chiusura, le sale del primo piano dedicate alle grandi pale emiliane ed ai fiamminghi delle collezioni Farnese e Borbone. Il visitatore potrà nuovamente ammirare il Cristo crocifisso, capolavoro di Antonie van Dyck, già protagonista de L’opera si racconta, le pale di Giovanni Lanfranco, Salvazione di un’anima,Vergine con il bambino e le sante Maria Egiziaca e Margherita e Madonna di Reggio, oltre all’imponente Caduta di Simon Mago di Ludovico Carracci (Bologna 1555-1619). Ritornano inoltre fruibili ritratti e paesaggi fiamminghi, la splendida copia da Pieter Paul Rubens (Siegen 1577- Anversa 1640) San Giorgio che uccide il drago e le grandi nature morte fiamminghe, tra cui le opere di David de Koninck. (Ren)