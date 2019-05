Napoli: Borrelli (Verdi), fuochi d'artificio fuori controllo e riposare di notte è diventata una lotteria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si contano più le segnalazioni che abbiamo ricevuto circa l'assurda usanza di sparare fuochi d'artificio in qualsiasi orario e ovunque. Una abitudine barbara che rende la vita impossibile a tanti residenti che sono costretti a passare la notte in bianco a causa della maleducazione di chi fa esplodere i fuochi a tutte le ore compresa la notte fonda. Un tempo era un fenomeno che si concentrava intorno alla mezzanotte, in concomitanza dello scoccare dei compleanni, ora, invece, si va avanti a tutto spiano per tutta la notte. Tanti lavoratori ci hanno scritto che, oramai, hanno difficoltà a svegliarsi presto la mattina a causa delle notte passate a svegliarsi di soprassalto per i fuochi". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Non è accettabile che riposare di notte diventi una lotteria. Ma non è solo questo l'unico problema causato dai fuochi. Nel video si nota del materiale pirico fatto esplodere in via Alessandro Volta, all'interno della corsia preferenziale. I resti, ovviamente, cadendo al suolo, hanno invaso la corsia di scorrimento, mandando in tilt il traffico. In tanti altri casi, invece, alcune persone hanno dovuto fare i conti con danni a tendaggi esterni e balconate causati dai fuochi di artificio e alcune zone verdi della città hanno preso fuoco. In alcuni casi questi botti notturni servono alla camorra a lanciare il segnale dell'arrivo della droga in una piazza di spaccio".(Ren)