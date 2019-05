Sanità: domani a Bacoli (Na) il congresso "Ritorno al futuro: le patologie articolari dello sportivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani dalle ore 9 alle Stufe di Nerone di Bacoli (Na) si terrà il congresso medico scientifico “Ritorno al futuro: le patologie articolari dello sportivo”, dove si riunirà un pool di esperti medici dello sport, fisiatri ed ortopedici per uno scambio di opinioni intorno al rapporto tra performance richieste e limiti patologici nella prestazione sportiva dell'apparato muscolo scheletrico. La performance sportiva si imporrebbe spesso come elemento aggiuntivo di spesa cibernetica e di stress biomeccanico. La richiesta e la ricerca di ottimizzazione della prestazione per traguardi sportivi, sempre più ambiziosi, supererebbe talvolta il limite della abilità e della idoneità sportiva. Talvolta ancora, tale limite sforerebbe nella genesi di patologie di natura micro e macro traumatica. L'individuazione della corretta diagnosi e del corretto trattamento terapeutico caratterizzerebbe il tempo di recupero e del ritorno "in campo" dello sportivo. Oggi sarebbe determinante a questo scopo fare "network" con un approccio specialistico multidisciplinare. Ecco che le conquiste mediche in ambito sportivo, specie se prodotte in condizioni di performance massimali, offrirebbero straordinarie opportunità di upgrade scientifico. (segue) (Ren)